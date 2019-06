14 vil overta etter rådmann som fikk fyken

Mindre enn to måneder etter at Gry Sjødin Neander måtte gå på dagen fra stillingen som rådmann i Kongsvinger, ønsker 14 søkere å ta over hennes jobb.

Blant søkerne er Lars Birger Salvesen, fylkesvaraordfører i Akershus. Salvesen har tre perioder bak seg som heltidspolitiker for KrF, og uttalte til Romerikes Blad i november at det var på tide å bli voksen og få seg jobb. Salvesen var tidligere generalsekretær for KrFU, og har også vært politisk rådgiver for Bondevik 2-regjeringen.