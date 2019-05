Fikk fire nye søkere etter ny utlysning

Fire menn og to kvinner står nå på lista over søkere til rådmannsjobb i Fredrikstad. To av dem har blitt med videre fra første utlysningsrunde: konstituert rådmann Nina Tangnæs Grønvold og arbeidsledige Masoud Noori.

Ved forrige runde var ordfører Jon-Ivar Nygård (Ap) klar på at kommunen trengte å innhente flere kandidater. Nå er han langt mer optimistisk.