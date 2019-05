Ti vil overta etter rådmann som gikk med sluttpakke

To kvinner og åtte menn vil ta over jobben etter Pål Nygård, som inngikk sluttavtale med Etne i november i fjor. I avtalen het det at Nygård og politikerne var uenige om hvordan kommunens utfordringer skulle løses.

Siden har kommunalsjef Hilde Aarthun Haraldseide fungert som rådmann. Hun er konstituert ut 2019, og går deretter av med pensjon.