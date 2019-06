18 vil overta etter rådmann som sa opp

Alice Reigstad sa opp jobben som rådmann i østfoldkommunen Aremark april, for å bli assisterende direktør for helse og velferd i Sarpsborg kommune.

I etterkant ble det brudulje, etter at varaordfører Alf Ulven (H) foreslo i en SMS til ordføreren at varaordføreren skulle bli ordfører, mens ordføreren skulle bli rådmann. «Dette er en fantastisk sjanse til virkelig å rydde. Du og jeg blir fantastisk. To apekatter med hvert sitt balltre», skrev Ulven ifølge Halden Arbeiderblad. Ulven har senere beklaget SMS-meldingene og forsikret at han ikke vil opptre på en slik måte i framtida, har Halden Arbeiderblad meldt.