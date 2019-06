Fire vil lede kommune i knestående

Den tidligere Terra-kommunen har så langt 14 år bak seg i Robek, fordelt på to perioder. I april truet Fylkesmannen med en ny runde i Robek, etter at politikerne utsatte et sparevedtak om å legge ned tre av fem skoler.

I månedsskiftet april/mai ble det kjent at rådmann Oddbjørn Ese (63) har sagt opp, etter 12 år som rådmann. Til Sogn Avis uttalte Ese at det ikke ligger noen dramatikk i oppsigelsen, men at han finner det naturlig å runde av.