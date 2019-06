Unntar halve søkerlista til jobb som rådmann

I mars ble det kjent at dagens rådmann Tove Kolstad Skadsheim hadde sagt opp etter to og et halvt år i sjefsstolen, for å bli leder for et nytt team innen samfunnshelse i Sarpsborg kommune.

Nå er søkerlista til rådmannsstillingen klar. 6 av 14 søkere er unntatt offentlighet, trass i Sivilombudsmannens gjentatte påpekninger om at det skal særdeles tungtveiende grunner til for å få unntak når man søker rådmannsjobber.