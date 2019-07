Denne rådmannen blir på post i hele sommer

Fire uker sommerferie er normalen blant rådmennene, viser Kommunal Rapports rådmannsundersøkelse. Halvparten av rådmennene skal slappe av i fire uker.

Noen ytterst få nøyer seg med to eller én uke ferie. Felles for dem er at de har kort fartstid eller sitter i en konstituert stilling som snart går ut.