Rådmenn jobber like mye som Facebook-gründeren

Norske rådmenn jobber både sent og tidlig, viser Kommunal Rapports rådmannsundersøkelse for 2019. 22 prosent av rådmennene oppgir at de jobber 50–55 timer i uka. 14 prosent jobber enda mer.

Det er på nivå med det Facebook-gründer Mark Zuckerberg jobber ukentlig, ifølge Business Insider. Også norske toppledere som NHO-direktør Kristin Skogen Lund og Norwegian-sjef Bjørn Kjos har oppgitt til E24 at de har en ukentlig arbeidstid på 50–60 timer.