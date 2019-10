Seks kjemper om toppjobb i Sømna

Seks menn vil overta jobben etter Øystein Johannessen, som sa opp i Sømna etter vel to og et halvt år for å bli assisterende fylkesmann i Trøndelag.

Økonomisjef Ben Andre Graven har vært konstituert som kommunedirektør siden 3. oktober, og har nå signalisert at han ønsker å bli i jobben.