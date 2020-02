15 kjemper om toppjobben i Drangedal

Tre kvinner og 12 menn vil overta jobben etter Jørn Chr. Knudsen, som går av som rådmann i Drangedal i mai, etter 13 år i stillingen. Han skal over i en seniorstilling det siste året før han går av med pensjon neste år.

– For meg framstår det som veldig positivt at mange har ønske om denne jobben. Generelt vil jeg beskrive søkerne som interessante og kvalifisert til å gjøre en god jobb for Drangedal kommune, sier ordfører Tor Peder Lohne (Sp).