Holder halvparten av rådmanns-søkerne hemmelige

Alle søkerne er menn, viser søkerlista. Blant de åpne søkerne er Sten Rino Bonsaksen, tidligere direktør for Helgeland museum.

– Jeg er kjempefornøyd med søkerne. Det er over all forventning. Vi kan plukke på øverste hylle. Det er ikke bestandig like lett å få søkere til stillinger i distriktskommuner. Dette viser at vi blir sett som en attraktiv arbeidsplass, sier Lyngen-ordfører Dan Håvard Johnsen (Sp).