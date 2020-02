Kommunedirektør sier opp etter fem måneder

I slutten av januar ble kommunestyret i Frosta informert om at Knut-Helge Rønning hadde sagt opp jobben som kommunedirektør. Rønning skriver i en e-post til Kommunal Rapport at han sier opp av høyst private årsaker, og at han ikke har noen form for sluttpakke.

– Han har sagt opp jobben av personlige årsaker. Han startet i august, så han forlater jobben etter fem måneder. Han har seks måneders prøvetid, sier ordfører Frode Revhaug (H).