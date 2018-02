Vil politianmelde innkjøpsskandalen i Lenvik

Det interkommunale revisjonsselskapet Komrev Nord har nylig levert en knusende rapport på drøyt 100 sider om Lenvik kommunes innkjøp av helsetjenester. Bakgrunnen for granskingen er en rekke kritiske artikler med utgangspunkt i Kommunal Rapports Leverandørdatabasen.

Kommunal Rapport har avdekket at et selskap med tette bindinger til daværende rådmann Margrethe Hagerupsen fikk utbetalt til sammen 15 millioner kroner på tre og et halvt år for å bosette en person med rus- og psykiatriproblemer. Hagerupsen har overfor Kommunal Rapport benektet at hun har hatt noe med kontrakten å gjøre.