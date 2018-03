Politikerne slår ring om stevnet eks-sjef

«Flauhet», «ansvarsfraskrivelse» og «skudd mot budbringeren» er noen av reaksjonene.

Kommunal Rapport skrev onsdag om at den nye rådmannen Bjørn Fredriksen i Lenvik går til Senja tingrett med krav om å ta beslag i tidligere innkjøpssjef Tor Arne Selvlis private datautstyr. Kommunen er ute etter den elektroniske kopien Selvli tok av en saksmappe knyttet til selskapet som har vært gjenstand for en omfattende gransking. En saksmappe som kommunen selv ikke har klart å finne igjen i eget system når Kommunal Rapport tidligere har krevd innsyn. Kommunen anklager Selvli for å ha brutt straffelovens kapittel 21, noe Selvli avviser på det sterkeste.