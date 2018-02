Forbrukerrådet: Leger må tåle ris og ros på nett

Datatilsynet har bestemt at fastleger skal kunne reservere seg mot at pasienter vurderer dem på nett. Forbrukerrådet har en annen oppfatning.

På Legelisten.no, som ble lansert i mai 2012, kan folk legge ut vurderinger av leger, tannleger og spesialister.

Fagdirektør Anne Kristin Vie i Forbrukerrådet mener nettsiden er et viktig supplement til Helsenorge.no, hvor man velger fastlege. Hun håper derfor vedtaket Datatilsynet gjorde før jul, ikke blir stående.

– At du har en lege som er flink med de små, er viktig når du er bekymret for et febersykt barn, understreker hun.

Vie beskriver Datatilsynets beslutning som bekymringsfull og mener den i verste fall kan gå på helsen løs.

– Snakker legen et språk du forstår, eller kan den som sitter i rullestol være sikker på å komme seg greit opp på undersøkelsesbenken?

Datatilsynet vedtok i november at helsepersonell skal kunne reservere seg fra å bli vurdert på Legelisten.no.

Legelistens klage på vedtaket skal nå til behandling i Personvernnemnda, og en eventuell reservasjonsrett vil ikke gjelde før nemnda har ferdigbehandlet saken. Forbrukerrådet har sendt sine innspill til nemnda.

