Velkommen til Nordland, Trine!

Gratulerer som kulturminister, Trine Skei Grande! Vi regner med at du allerede har fått møte mange som står på for kultur og idrett rundt om i landet.

I Nordland er vi beredt, og jeg har stor tiltro til at vi sammen får på plass en kulturpolitikk som tar større plass i samfunnsutviklingen.

Jeg har en liten gavepakke til deg med spennende ting som skjer i Nordland. Bodø satser på å bli Europeisk kulturhovedstad i 2024, SKREI, krysningen mellom kultur og folkehelse, og Alpin-VM i Narvik 2025. Felles er at de vil gi oss store muligheter innenfor reiselivs- og kulturnæringer.

Hvis fylkeshovedstaden utpekes til Europeisk kulturhovedstad, vil den være den første byen nord for polarsirkelen som får statusen. Dette kan gi landsdelen og nasjonen en unik mulighet til å heve arktisk kultur og samarbeid.

SKREI skal bli et stort, nasjonalt opplevelsessenter i Lofoten som skal fokusere på fiskerienes betydning for norsk økonomi og kulturhistorie. Betydningen av lofotfisket i det norske samfunnet og for den europeiske befolkningen er dessverre altfor lite kommunisert.

I Nordland har vi en sterk kopling mellom kultur og folkehelse. Fokuset på psykisk helse øker, og det er viktig å finne tiltak som skaper oppmerksomhet og åpenhet rundt temaet. Vi har startet et godt arbeid her i Nordland med blant annet «God nok»-festivalen. Men vi vil gjerne diskutere hvordan vi kan bli endret bedre, og hvordan våre erfaringer kan få verdi for andre.

Alpin-VM i Narvik i 2025 legger opp til et fantastisk idrettsarrangement i vakre omgivelser. Vi har stor tiltro på at slike arrangement vil være med på å øke idrettsinteressen i Nord-Norge. Mulig vil dette også inspirere noen kommende OL deltakere fra nord!

Vi har stor tro på at kultur og reiseliv kan løfte hverandre og skape merverdi. I Nordland har vi mange gode og varierte festivaler innenfor, musikk, litteratur, dans og teater som har et stort utviklingspotensial. Se bare på hva Trænafestivalen har fått til!

Museene må også i større grad anses som viktig aktør i satsingen på reiselivs- og opplevelsesnæringer. For at vi skal få til å realisere dette, er vi avhengig av at vi spiller på lag og drar lasset sammen.

Vi ser med stor iver på forslagene til hva de nye regionene kan få ansvar for innen kulturfeltet. Nordland fylkeskommune er klar til å ta imot nye oppgaver som styrker vår rolle som samfunnsutvikler.

Det kulturpolitiske arbeidet i Nordland er vitalt og i full utvikling. I disse dager legger fylkesrådet fram vår femårige kulturstrategi. Vi har et godt samarbeid med de andre to nordligste fylkene gjennom Landsdelsrådet for kultur. Vi har utarbeidet en felles nordnorsk litteraturstrategi, og vi jobber i fellesskap om å etablere en nordnorsk filmkommisjon.

Du er alltid hjertelig velkommen til Nordland!