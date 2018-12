Med Gud på laget må politikken få ny kurs

Det må skapes bedre ordninger for å realisere det enorme potensialet for å overføre gods til sjø.

Voksende mengder plastavfall forsøpler strender og hav. Halvtomme lastebiler durer av gårde langs våre veier med varer som like gjerne kunne gått sjøveien. Det må ikke være sånn. Nå har KrF sjansen til å vise at de vil gjøre noe med det.

Om KrF skal gå inn i regjeringen, må de få gjennomslag for noen kjernesaker. Partiet blir en grønn og distriktsvennlig stemme i en ellers svært blå regjering. Vi har tre gode forslag til hvordan KrF bør sette sine fingeravtrykk og fremme bærekraftige lokalsamfunn.

Det første gjelder plast. Plast på avveie truer livet i havet og trenger seg inn i næringskjeden. 100.000 frivillige er med på dugnaden for å rydde norske strender og øyer, og avfallsselskapene gjør en stor jobb sammen med frivillige organisasjoner. Men hva skjer med avfallet etter at det er ryddet?

For å skape bedre ordninger, er det viktig å utvikle markedet for å ta unna plasten og sikre at den gjenvinnes eller håndteres på en miljøvennlig måte. Både produsenter og importører må ta et større ansvar for produktet i hele dets levetid – også når produktet blir avfall. Et utvidet «produsentansvar» vil redusere mengden marint avfall fra norske importører og produsenter.

Vårt andre forslag gjelder sjøfrakt. I dag kjører meningsløse konvoier av lastebiler på kryss og tvers av hele Norge halvfulle med gods som heller burde vært fraktet med skip. Dette er det tverrpolitisk enighet om, så det bør være gefundenes fressen for sentrumspartiet KrF.

Skipsfrakt er fremtidsrettet og miljøvennlig og benytter seg av en naturgitt infrastruktur – nemlig havet. Det må skapes bedre ordninger for å realisere det enorme potensialet for å overføre gods til sjø.

Vårt tredje forslag gjelder bredbånd til distriktene. God bredbånddekning er avgjørende for både næringsgrunnlaget og bolysten. Men grisgrendte strøk mangler ofte et markedsmessig grunnlag for å bygge ut bredbånd til alle. Dette kan føre til at mange sakker akterut i utviklingen. Derfor må det skapes ordninger som gjør at lokale nettselskap kan ta det ansvaret de ønsker å ta.

KrF har fokus på mennesker. Det er lov å håpe at et KrF i regjering vil bidra til et varmere samfunn og bedre verdidebatter. Om forhandlingene fører fram, blir partiet en våpendrager for bærekraftige lokalsamfunn i Ernas Solbergs regjering. Velgerne må se klare tegn til det i politikken.