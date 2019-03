De gamle er eldst, men de unge er fremtiden!

Det er åpenbart at unge politikere har større innsikt i hva unge i kommunen ønsker.

I dag er snittalderen blant faste representanter i Vestvågøy kommunestyre over 50 år. Ikke nok med det; bare to av 33 representanter under 30 år. Hvorfor er dette et problem, tenker du kanskje?

Det virker ikke unikt for Vestvågøy at snittalderen er på det nivået. Med alderen kommer jo både politisk og generell livserfaring, som ofte kommer godt med når kommunen skal styres. Og i mange tilfeller er det treffende, men av og til kan alder være et hinder kreative løsninger, blant annet ved forståelsen av å ta i bruk ny teknologi.

Notatet «Unge i tradisjonell politikk» fra Institutt for samfunnsforskning viser at personer under 30 år er svært underrepresentert i kommunestyrene i hele landet. Flere kommunestyrer har ikke en eneste «ungdomsrepresentant».

Ungdomsrepresentasjon er viktig, fordi ungdom gjerne har særegne interesser og meninger som må komme tydeligere fram i kommunestyrets vedtak.

Unge politikere virker å være mer bestemt på faktisk å gjennomføre det man går til valg på. I tillegg er det åpenbart unge politikere større innsikt i hva unge i kommunen ønsker, og hva som må til for å gjennomføre tiltak som unge setter pris på. Det er vi som vet om tilbudene i kommunen er gode nok, slik at vi kan ønske å bli boende.

I Vestvågøy, der jeg er kandidat ved høstens valg, er omtrent 40 prosent av befolkningen under 30 år, mens bare 6 prosent av kommunestyrets representanter er under 30, et tall som gjenspeiler seg nasjonalt. Dette bidrar til å sette kommunens utvikling til fordel for de unge på vent.

Ofte får unge politikerspirer slengt i ansiktet «det er flott at dere er så engasjerte». Ja, det er flott, men når engasjert ungdom ikke blir valgt inn i kommunestyret, er det til liten nytte.

Et mål for kommunene må være at så mange som mulig blir igjen etter videregående opplæring, eller flytter hjem igjen etter endt studie. En høyere andel unge representanter i kommunestyret vil kunne bidra til å legge til rette for unge å bli, eller flytte hjem igjen.

Uansett hvilket politisk ståsted du har, gi oss unge et kryss når du stemmer. Det vil bidra til en bredere aldersmessig representasjon. Det vil føre til at vi, engasjert ungdom, får muligheten til å være med å forme vårt hjemsted til en kommune der vi ønsker å bosette oss.