Trusler et demokratisk problem

Hatmeldinger og trusler er et demokratisk problem – og bør håndteres deretter.

Ifølge PST-sjef Benedicte Bjørnland etterforsker de ulike politidistriktene trusselsaker mot politikere ulikt. Gjennom det som omtales som «Operasjon hat», kartlegger Politiets sikkerhetstjeneste nå hva politiet gjør, hva PST gjør og hvordan trusler skal bli tatt på alvor. Dette kan gi en nyttig oversikt på et område som trenger oppmerksomhet. Dessuten er det bra at KS nå kartlegger omfanget og setter hat og trusler mot politikere på dagsordenen for å snu utviklingen.

I Kommunal Rapports lokalpolitikerundersøkelse i fjor svarte 30 prosent av ordførerne og rundt 16 prosent av alle lokalpolitikerne som var med, at de hadde opplevd trusler og trakassering i denne valgperioden. Det er både trist og alvorlig. Det som er mulig må gjøres, for å ha et trygt og godt arbeidsmiljø for folkevalgte – som for ansatte beslutningstakere.

Ordfører Ole Haugen (Ap) i Hitra kommune fortalte i Kommunal Rapport for ett å siden om brev, tekstmeldinger og telefoner som gjorde at hans nærmeste mente han burde rådføre meg med politiet. Nå sier han det er klart at trusler og trakassering betyr noe for om han ønsker gjenvalg. «Det er energitappende, det er ikke det som motiverer deg, samtidig som det ikke overskygger alt (…) Det skjedde senest fredag kveld», sier han. Det er dessverre lignende eksempler landet rundt.

Fylkeslagsleder Hamza Ali (18) i Rogaland AUF mottar ifølge NRK meldinger som «SKAM DEG din rotte!!!!» og «Komme her som en jævla flyktning å fortelle oss ka me ska gjera her i Norge?» Det skal være verre språk, inkludert rasistiske utskjellinger.

– Hatmeldinger er en ting, men trusler er det vanskelig å bli vant med, sier 18-åringen i en sak publisert i NRKs nettavis forrige uke. Her forteller han at han har politianmeldt trusler rundt ti ganger, noe som har ført til to bøter.

Nylig ble en 62-åring fra Trøndelag dømt til 18 dagers betinget fengsel og bot på 5.000 kroner for trusler og hatefulle ytringer mot Ap-nestleder Hadia Tajik. I november dømte Oslo tingrett islamisten Mohyeldeen Mohammad til 2 år og 6 måneder fengsel for trusler mot Venstres stortingsrepresentant Abid Raja.

Riksadvokaten fastslår i en sak i Kommunal Rapports nettavis forrige uke at trusler mot politikere er et stadig økende problem. Det er en uholdbar situasjon. Hatmeldinger og trusler mot politikere er uakseptabelt. Det er et demokratisk problem – og bør håndteres deretter.

Det er avgjørende å bidra til konstruktiv debatt og forebygge at folk sier nei til politikken på grunn av hets, hat og trusler. Det er alvoret i innspurten med listene til kommune- og fylkestingsvalget.