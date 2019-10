Folkevalgte over hele landet, skolér dere!

De siste årene har kommunene fått større innflytelse i utfordrende plan- og byggesaker.

Denne høsten trer over 10.000 av dine og mine naboer og venner inn i rollen som folkevalgt i kommune-, bystyrer og fylkesting over hele landet. Det er bare å gratulere alle sammen med en viktig oppgave – både de som er helt nye og de som er blitt gjenvalgt.

Fremover skal de forvalte utviklingen av lokalsamfunnene, blant annet knyttet til by- og stedsutvikling, ivaretakelse av velferdstjenester og forvaltning av barnehager, skoler og sykehjem.

Det er få fagområder der lokaldemokratiet har så stor makt som i arealpolitikken. De siste årene har kommunene fått større innflytelse i utfordrende plan- og byggesaker.

Samtidig er det i kommunene all nasjonal politikk blir satt ut i livet, blant annet mål om høy estetisk standard, gode boforhold, ekspansiv og bærekraftig næringsutvikling og ikke minst klima- og miljømål.

KS har i lang tid tilbudt en bred og god opplæring som berører alle sider av vervet som folkevalgt.

Fra NKFs side er det blitt utarbeidet en forenklet teknisk folkevalgtopplæring rettet mot plan- og bygningsloven med tilhørende forskrifter der det gis innføring i arealplannivå og prosesser rundt saksbehandling.

Bakgrunnen for denne opplæringen er en erkjennelse av at dette området har stor politisk oppmerksomhet, samtidig som det er komplisert å sette seg inn i alle regler og prosesser, sammenholdt med kommunale arealplaner og betydningen disse får for vedtak i byggesaker.

For noen kan nok en teknisk opplæring virke litt tung. Samtidig er det viktig å huske på at vedtak i plan- og byggesaker får konsekvenser for hvordan infrastrukturen og lokalsamfunnet utvikler seg for tiår framover. Derfor er opplæring på dette området viktig.