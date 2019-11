Boligtilpasning viktig for å bo trygt i eget hjem

For mange kan et lite tilpasnings-tilskudd bidra til at de kan bli boende lenger hjemme.

Noen har behov for hjelp til å etablere seg i boligmarkedet. Andre har behov for å tilpasse boligen sin til ulike livsfaser. Heldigvis kan kommunene gi tilskudd til begge deler – til glede for både beboerne og kommuneøkonomien.

NBBL er spesielt opptatt av at eksisterende boliger blir oppgradert slik at eldre kan bo hjemme lengst mulig. Ved å etterinstallere heis i eldre lavblokker, kan eksisterende boliger utgjøre fullgode alternativer til omsorgsboliger.

For fem år siden valgte tre borettslag i sognekommunen Årdal å investere i heis. De eldre kan fortsette å bo hjemme selv om helsa svikter – og flere lokale seniorer kjøper nå borettslagsleilighet med heis.

Dette har fått konsekvenser for kommunen. I Øvre Årdal – der heisen har kommet – er det nærmest ingen etterspørsel etter omsorgsboliger. På Årdalstangen derimot, der ingen blokker har heis, er etterspørselen fortsatt stor.

Når heisen er på plass, er det også viktig at den enkelte leilighet i blokka er egnet som en god eldrebolig.

I mange sammenhenger kan det også være behov for ombygginger for at eldre kan bo hjemme. Noen kan fint fikse det selv, mens andre har behov for mer bistand – også økonomisk. Da kan for mange et lite tilpasningstilskudd bidra til at de både kan bli boende lenger hjemme – og bo trygt og godt i sitt eget hjem.

NBBL oppfordrer derfor kommunene til å huske på Husbankens tilpasningstilskudd hvis man ser muligheter for at eldre kan bli boende hjemme med små tilpasninger.

Kanskje finnes det også borettslag i kommunen med en stor andel eldre – der etterinstallering av heis ville ha skapt samme suksesshistorie som i Årdal?