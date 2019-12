Feil om tilskudd til omsorgsboliger og sykehjem

Det er et vel kjent faktum at kommunene står foran store utfordringer i omsorgssektoren i årene framover. Flere eldre vil gi økt behov for både heldøgns omsorgsplasser og flere ansatte i sektoren. Omfanget av fremtidige behov er blant annet omtalt i Meld. St. 15 (2017–2018), som er den nyeste stortingsmeldingen om sektoren.

I et innlegg i Kommunal Rapport nr. 38 skriver Einar Vetvik at investeringstilskuddet fra staten, som Husbanken forvalter på vegne av Helse- og omsorgsdepartementet, bare kan gi inntil 1.000 nye heldøgnsplasser fram til 2024, mens behovet fram til 2030 er beregnet å øke med 13.000 plasser.

Han skriver også at satsingen «gis en beskjeden start i 2020 med 180 millioner kroner». Dette er misvisende.

Dagens ordning med investeringstilskudd til omsorgsboliger og sykehjem ble innført i 2008. Husbanken har siden da gitt kommunene tilsagn om 28,8 milliarder kroner i tilskudd til 21.624 omsorgsplasser.

I regjeringens forslag til statsbudsjett for 2020 ligger det inne en tilsagnsramme på 3,6 milliarder kroner for 2020. Det gir rom for tilsagn til om lag 1.000 plasser i prosjekter som gir netto tilvekst av plasser og om lag 1.000 plasser i rehabiliteringsprosjekter eller prosjekter der nye plasser erstatter eksisterende plasser.

Hvor mange omsorgsplasser staten vil gi tilskudd til i årene etter 2020, vedtas i statsbudsjettet for hvert enkelt år.