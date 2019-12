Kommentar til utfall mot KS Advokatene

Boes uttalelser synes å være egnet til å ta oppmerksom-heten bort fra sakens kjerne.

Eidskog kommune har engasjert KS Advokatene til å ivareta kommunens rettslige interesser i en varslersak som professor emeritus Erik Boe har fattet interesse for. I flere oppslag i Kommunal Rapport har Boe rettet til dels sterk kritikk av rådene kommunen har fått.

Slik han er gjengitt, bruker han uvanlige karakteristikker som synes unødvendige for å uttrykke faglig uenighet, og ikke egnet til å fremme konstruktiv samfunnsdebatt.

• Les også:

Professor betegner KS-advokatens vurdering som «hinsides faglig fornuft»

Professor mener KS-advokatenes råd til kommunen er basert på gal juss

Boes uttalelser synes for øvrig å være egnet til å ta oppmerksomheten bort fra sakens kjerne og de sentrale rettslige spørsmålene i saken. Derfor er det grunn til å presisere hva som er den relevante tematikken.

Det grunnleggende utgangspunktet er at fremsettelse av et varsel mot kommunens ledelse ved ordfører, rådmann eller kommunalsjefer i sin alminnelighet, ikke automatisk medfører at disse er inhabile til å utføre pålagte oppgaver.

Derimot er det normalt opplagt at en kommunal leder ikke bør behandle et varsel mot en selv, og blant annet grunnet varslerens ønske ble det i den aktuelle saken oppnevnt en setterådmann for å håndtere varselet.

Kommunestyret behandlet 14. mai 2019 setterådmannens redegjørelse, og besluttet å ta denne «til orientering». Setterådmannens arbeid ble dermed avsluttet, og i samme vedtak besluttet kommunestyret en oppfølging av de personalmessige sidene ved varselet.

Det er det sistnevnte vedtaket – som omhandlet også flere punkter – Fylkesmannen i Oslo og Viken 18. oktober 2019 satte til side som ugyldig, noe som kan forstås slik at Fylkesmannen ønsket setterådmannen tilbake. Dette ønsket imidlertid ikke kommunestyrets flertall.

Under henvisning til at Fylkesmannens vedtak er mangelfullt begrunnet, har vi gitt kommunen råd om å be Kommunal- og moderniseringsdepartementet vurdere vedtaket

Det er ikke noe galt i å uttrykke faglig uenighet om dette rådet eller om øvrige rettslige råd som blir gitt til en kommune. Likeledes er det positivt at professor Boe engasjerer seg i samfunnsdebatten.

Imidlertid er det beklagelig når det synes som om han i stedet for å begrunne uenigheten med de rettslige rådene Eidskog kommune har fått, tar problemstillinger og vurderinger ut av sin sammenheng, og liketil karakteriserer rådene på det som fremstår som en usaklig måte.

Vi legger til at en advokat skal fremme sin klients interesser i relevante fora, og advokatforskriften legger til grunn et prinsipp om tilbakeholdenhet hva angår medieomtale.

En advokat har med andre ord begrensede muligheter til å ta til motmæle når kritikk i en sak fremsettes på en slik måte at den kan oppfattes som usaklig eller å være rettet mot advokaten som person.

Dette bør enhver innen juristprofesjonen iaktta ved valg av form når både verserende og avsluttede saker kommenteres i pressen. Vi håper eventuell fremtidig debatt vil anta mer konstruktiv form.