En helt vanlig vinterdag i januar. Jeg har akkurat skrevet en relativt enkel sak om at Kommune-Norge får 4 milliarder kroner mer i skatteinntekter enn budsjettert. Det er en nyhet som delvis er ventet i bransjen, men det har vært knyttet spenning til hvor stor gevinsten ville bli. Det er en sak jeg vet kommer til å bli mest lest på Kommunal Rapports nettsted, og selv om den er forbeholdt for betalende lesere vet jeg også at den kommer til å bli delt i sosiale medier. Etter Kommunal Rapports standard, faktisk ganske mye delt.

Saken er illustrert med et sommerbilde fra Grimstad, kommunen som får en skikkelig skattesmell etter at kraftspekulant Einar Aas gikk økonomisk på trynet i fjor.

Saken blir delt, og lest. Et par dager senere vil jeg dele saken på min egen Facebook-vegg, siden jeg glemte å gjøre det da den ble publisert.

«Advarsel: Denne meldingen inneholder blokkert innhold» får jeg opp i det som vanligvis er delevinduet vi kjenner fra Facebook.

«Meldingen din ble ikke sendt fordi den inkluderer innhold som andre personer på Facebook har rapportert som støtende».

Wow. Endelig er jeg også blokkert av Mark Zuckerberg! Men ikke takket være et ikonisk krigsbilde av en liten jente uten klær. Men takket være en artikkel om kommunenes skatteinntekter, hvor det verken er språkbruk eller bildebruk som er i nærheten av å være et problem for noen.

Så takk skal dere f*** meg ha, idiotalgoritmer på Facebook! Jeg skjønner og har sympati for at nettstedet har valgt et system der man kan rapportere støtende innhold. Jeg rapporterer støtende innhold ukentlig, enten det er idiotannonser som framstår som svindelforsøk eller falske profiler som vil bli «venn».

Men når jeg først hadde prøvd å dele en artikkel med blokkert innhold, får jeg jammen ikke anledning til å dele andre heller. Fredag 25. januar forsøkte jeg å dele en artikkel vi hadde lagt ut, om våre interne e-postproblemer. Facebook ga meg høflig beskjed om at det bare var jeg selv som kunne lese posten, fordi «innlegget ditt er i strid med standardene våre».

Dette var innlegget jeg skrev:

«For andre dag på rad klarer ikke Microsoft å levere e-posttjenester til Kommunal Rapport. Det er bare å beklage overfor dem som henvender seg til oss – send tekstmelding i stedet (du finner link til numrene våre i saken her).»

Med påfølgende link til saken vår.

Kommunal Rapport har en forretningsmodell hvor vi tar betalt for nyhetsjournalistikken vår. Sosiale medier utgjør en relativt liten del av trafikken, men også våre abonnenter bruker sosiale medier for å være oppdatert. Facebook-veggen til en rådmann kan like gjerne være veien inn til artikler hos oss, som bokmerket eller nyhetsbrevet som vi sender ut via e-post. For en del av våre lesere er verdien av abonnementet altså knyttet til at de finner igjen våre saker i det sosiale mediet de benytter for å følge med på omverden.

At jeg personlig nå ikke får postet om artikler på Kommunal Rapports nettsted, er et resultat av det jeg vil kalle idiotalgoritmer hos Facebook. Systemer som er så dårlig satt sammen at de ikke evner å skille mellom det Facebook betrakter som skadelig innhold, og klager på innhold brukerne misliker av helt andre grunner – for eksempel at de er uenig i budskapet eller misliker de fakta som blir presentert.

Jeg mistenker at enhver post som blir rapportert som støtende av et visst antall personer, blir blokkert. Kanskje er Kommunal Rapport utsatt for en aksjon fra folk som misliker at samfunnet er basert på skatteinntekter. Likevel: Burde ikke algoritmene til Facebook klare å fange opp at det folk blir støtt av, ikke er posten, men fakta som posten presenterer (at det er høyere skatteinntekter enn ventet)? Jeg er ingen IKT-ekspert, men jeg finner det utrolig at verdens største nettsted har så dårlige systemer.

Konsekvensen må vi likevel ta: Selv om Facebook er en arena hvor svært mange av våre lesere befinner seg, må vi faktisk passe på at vi ikke er for avhengig av Facebook. Må vi sørge for at abonnenter som foretrekker Facebook som basis for sine nyhetsvaner, finner seg andre måter å organisere nyhetslesingen sin på? Faktisk. For oss som utgiver er det svært viktig å nå abonnenten direkte, ikke via mellommenn. Nyhetsbrev via e-post er kanskje den mest vellykkede digitale metoden så langt, både for oss og andre. E-post opplever på mange måter en liten renessanse, blant annet fordi mange utgivere ser at mellommannen, enten det er Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram eller andre, er en partner som ikke tjener utgiverens interesser, men sine egne.

En viktig jobb for Kommunal Rapport er å være der brukerne befinner seg. I ukene som har gått siden jeg støtte på problemet, har vi altså delvis blitt hindret i det, takket være at vår saklige journalistikk blir rapportert som støtende av noen brukere på Facebook. Det er bare for dumt.

Facebook ble fredag 25. januar tilbudt samtidig imøtegåelse i denne kommentaren. Peter Münster, kommunikasjonssjef for Facebook i Norden, skriver dette i en e-post: “Selvfølgelig skal man kunne dele sagligt og lødigt indhold.”