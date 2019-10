Sp-valget på to minutter

På Senterpartiets ordførerkonferanse i Asker deltar 150 av partiets ordførere og varaordførere.

Fristen for å konstituere de nye kommunestyrene - og velge ordfører og varaordfører - er i dag.

I videoen analyseres Senterpartiets valg og uttelling i form av ordførere.

Sp-valget på under to minutter from Kommunal Rapport on Vimeo.