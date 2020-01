Mæland fortsetter

Dagen etter at Fremskrittspartiet bestemte seg for å gå ut av Solberg-regjeringen, sitter lederne i de tre gjenværende regjeringspartiene sammen for å legge statsrådskabalen på nytt.

For kommunene er det en fordel å få en finansminister som kjenner sektoren godt

Mediene spekulerer i hvem som skal inn i regjeringen etter Frps utgang. Aftenposten skriver at kommunalminister Monica Mæland (H) «skal ønske seg tilbake til Bergen». Ja, hvilken bergenser gjør ikke det? Men det er ikke riktig at hun ønsker å gå av som statsråd for å flytte hjem nå, ifølge Kommunal Rapports opplysninger.

Mæland kan fylle flere poster i kabalen som skal legges, men trolig fortsetter hun som kommunalminister. Det er en tung statsrådspost som har en viktig koordinerende rolle i regjeringen, og som det derfor er viktig for Høyre å ha.

Mæland overtok posten etter Jan Tore Sanner (H) for ganske nøyaktig to år siden, da Solberg-regjeringen ble utvidet med Venstre. Hun kom fra posten som næringsminister. «Jeg føler at jeg kommer hjem», sa Mæland da hun overtok. Hun har ti års erfaring som byrådsleder i Bergen, og kjenner Kommune-Norge svært godt.

Eldreministeren ut

Frp har hatt sju statsråder, men det er ikke sikkert alle blir erstattet.

Da Høyre og Frp dannet regjering i 2013, hadde begge partier som mål å slanke regjeringsapparatet, men med fire partier este Solberg-regjeringen ut til rekordmange 22 statsråder. Når Frp går ut, er det svært sannsynlig at muligheten blir brukt til å slanke regjeringen.

En egen eldreminister var Carl I. Hagens gamle idé, som partiet fikk gjennomslag for ved regjeringsutvidelsen i 2018. Men det er nok en Frp-seier som ikke blir stående. Eldreministeren forsvinner ut. Det vil ikke så mange i Kommune-Norge, som har ansvar for eldreomsorgen, gråte over.

Eldreministeren har vært en minister med begrenset portefølje og med utydelig ansvar i forhold til helse- og omsorgsministeren – som også kan være på vei ut i denne runden. Bent Høie (H) er utnevnt til fylkesmann i Rogaland, og det taler for at han går av som statsråd i god tid før valget.

Den tyngste posten som skal erstattes er finansministeren. Det spekuleres i at Jan Tore Sanner (H) blir ny finansminister, og det er et sannsynlig valg. Han er en av Ernas mest betrodde, og har lang fartstid som Høyres finanspolitiske talsperson på Stortinget. Han har vist seg som en god forhandler, og det vil trengs når budsjettet skal gjennom i Stortinget. For kommunene er det en fordel å få en finansminister som kjenner sektoren godt etter fem år som kommunalminister.

Når de nye statsrådene kommer på plass, er ennå ikke klart, men sannsynligvis skjer det i statsråd allerede denne uka.