Tøffere for kommunene etter Frp-exit

Frp går i opposisjon for å blankpusse sine politiske våpen og bygge seg opp til stortingsvalget om halvannet år.

Fremskrittspartiet går ut av regjeringen, fortalte partileder Siv Jensen på en pressekonferanse i dag. I formiddag møtte hun statsminister Erna Solberg (H) for å informere om partiledelsens beslutning, og etterpå ble partiets landsstyre informert.

Begeret som var fullt tidligere i uka, har nå «rent over», sa Jensen. Dråpen var at de andre regjeringspartnerne valgte å hente hjem en norsk IS-siktet kvinne og hennes to barn. Men når de går ut, er det etter en samlet vurdering av at Frp får for lite gjennomslag for sin politikk.

Siv Jensen mente Solberg-regjeringens første fire år hadde en klar retning og skapte begeistring. Den mistet retning og ble full av grå kompromisser etter utvidelsen med Venstre og Kristelig Folkeparti. Frp-lederen sa hun lenge har advart mot utviklingen internt i regjeringen, og bedt om nye arbeidsmåter, uten å lykkes.

Etter valget i fjor lovet Jensen et «tøffere og tydeligere» Frp. Nå gir hun partiet frie tøyler i opposisjon.

Frikoblet fra Granavolden

Jensen pekte på Erna Solberg (H) som statsminister, og Solberg gjorde det klart på sin pressekonferanse i ettermiddag at hun vil fortsette som statsminister for en mindretallsregjering av Høyre, KrF og Venstre. Den vil i de fleste saker være avhengig av Frps støtte for å flertall i Stortinget, men kan i enkeltsaker søke støtte fra andre partier.

Frp går i opposisjon for å blankpusse sine politiske våpen og bygge seg opp til stortingsvalget om halvannet år. Partiprogrammet blir Frps grunnlag i Stortinget, sa Jensen i dag, ikke regjeringsplattformen fra Granavolden – og heller ikke en helhetlig samarbeidsavtale med regjeringen, som KrF og Venstre hadde i forrige periode.

Solberg-regjeringen vil dermed få sitt mest ustabile parlamentariske grunnlag og gå inn i sin mest krevende periode med tøffe forhandlinger i Stortinget. Det vil gjøre det vanskeligere og mindre forutsigbart å få gjennomslag for kommunesektorens saker. De blir mer prisgitt hva partiene velger å løfte og av tilfeldigheter i forhandlingene.

Trang økonomisk ramme

De tre partiene som blir igjen, vil trolig regjere videre på Granavolden-plattformen, sa statsministeren i dag. Kompromissene i Granavolden-plattformen er gjort med Frp, og når partiet går ut, ville det naturlige være at partiene som blir igjen reforhandler plattformen. Men handlingsrommet er lite, fordi den nye regjeringen fortsatt trenger Frps støtte i Stortinget.

Både Venstre-leder Trine Skei Grande og representanter for KrF har i dag uttrykt bekymring for at gjennomslag de har fått i Granavolden-plattformen, vil ryke i Stortinget når Frp er fristilt. Derfor vil det være strategisk lurt av en trepartiregjering å styre videre på Granavolden-plattformen. Da kan de i hvert fall argumentere med at Frp har støttet denne politikken tidligere – selv om partiet ikke lenger er bundet av den.

Rammene for statsbudsjettet, og kommuneøkonomien, vil fortsatt være stramme. Det skyldes tunge økonomiske trender og har lite med regjeringens sammensetning å gjøre. Høyre vil sørge for å få finansministeren og holde stramme tøyler i den økonomiske politikken.

Betydningen av Frps regjerings-exit

Siv Jensens er tett knyttet til regjeringsprosjektet. Det er et nederlag for henne at hun må ta Frp ut av regjeringen, selv om hun avviste det på pressekonferansen. Her gjorde hun det klart at hun ønsker å lede Frp videre. Jensen la vekt på at det var hun som tok Frp inn i regjeringen, og at det er hun som tar partiet ut. Med det ville hun vise at hun har full regi og kontroll.

Det er neppe riktig. Hun prøvde først å ta dissens i regjeringen på å hente hjem IS-kvinnen, men det var ikke nok for partiet. Saken satte i gang krefter i partiet hun ikke klarte å kontrollere og som førte fram til regjerings-exit som eneste utvei.

I en ny rolle i opposisjon, og etter 14 år som leder, er det blitt spekulert i om Jensen ville gå av som leder på landsmøtet i mai. Sylvi Listhaug har vært den heteste kandidaten til å overta. Men Jensen vil fortsette, og da blir det neppe kamp om ledervervet på landsmøtet.

Oppslutningen på målingene det neste året vil gi svar på om hun er den rette til å løfte partiet igjen i 2021-valget. Hvis ikke, kan lederspørsmålet komme for fullt igjen neste vår.

Hvis Frp lykkes med å ta protestvelgere fra bompengepartiet og Senterpartiet, og noen frustrerte Ap-velgere, kan deres regjerings-exit paradoksalt nok bidra til borgerlig flertall i 2021 – selv om det i dag virker lite sannsynlig. Hvis det skulle skje, må Høyre trolig velge mellom å regjere med Frp eller med sentrum. Frp går ikke inn i en bred borgerlig regjering igjen.