Sterkt svekket fiskeriminister

Fiskeriminister Geir Inge Sivertsen (H) vikler seg mer og mer inn i sitt eget garn.

I dag går også Arbeiderpartiet kraftig ut mot fiskeriministeren. Partiet sender flere oppklarende spørsmål til statsminister Erna Solberg (H) og spør til slutt om hun har tillit til Sivertsen. SV stilte det samme spørsmålet før helga. Fiskeriministeren er nær et mistillitsforslag i Stortinget.

Sivertsen deltok i NRKs Politisk kvarter i morges, og skal ha dratt direkte til Senja for å «rydde opp» og få annullert ettergodtgjøringen. Til NRK innrømmet Sivertsen at han «selvsagt ikke burde ha søkt om etterlønn», fordi han hadde tiltrådt en annen jobb.

Denne selvkritikken er ny. Tidligere har han skyldt på kommunestyret i nye Senja kommune og på rådmann Hogne Eidissen.

Ulovlig vedtak

Kommunestyret i Senja innvilget 11. desember i fjor Sivertsens søknad om halvannen måneds ettergodtgjøring, for januar og halve februar. Flertallet i kommunestyret må ta ansvaret for dette ulovlige vedtaket, som Dagbladet skrev om først.

I kommunelovens § 8–6 står det klart at «ettergodtgjøring skal avkortes krone for krone mot annen inntekt». Kommunens egen forskrift om godtgjøringer, som ble vedtatt i samme møte, viser også til denne paragrafen. Bestemmelsen om avkorting står svart på hvitt i rådmannens saksframlegg, men altså ikke i selve forslaget til vedtak. Fra talerstolen argumenterte Senja-listas Jasmin Agovic-Nordaas mot ettergodtgjøring til Sivertsen, fordi han hadde en jobb å gå til.

Sivertsen brukte feil og villedende informasjon i sin søknad om ettergodtgjøring, som han sendte midt i november. Det var feil at han ikke skulle begynne «for fullt» som statssekretær før ved nyttår. Han tiltrådte med full lønn som statssekretær i Nærings- og fiskeridepartementet 4. november. Det var villedende da han skrev at han skulle ta ut ferie i januar og februar.

Han må ha visst selv at en ny statssekretær ikke kan starte karrieren med en lang ferie. Han burde ha visst at ettergodtgjøring ikke er ment som feriepenger. Dette framstår derfor som bevisste usannheter, også kalt løgn, for å sikre seg urettmessige økonomisk fordeler fra det offentlige. Andre har havnet i fengsel for mindre. Kan Sivertsen overleve som statsråd?

Dobbel lønn

I tillegg fikk altså Sivertsen godtgjøring som ordfører i Lenvik i november og desember i fjor, samtidig som han var i full jobb som statssekretær.

Dette forsvarer ennå Sivertsen, senest på Politisk kvarter mandag morgen. Han mener det var riktig at han skulle få dobbel lønn fordi han hadde dobbel jobb. Han sa at han gjorde det klart for departementet at han måtte fullføre sammenslåingen på Senja. Men noen dobbel godtgjørelse har ikke daværende næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) hørt om, ifølge NRK Vestfold.

Sivertsen har sikkert jobbet mye, men det er åpenbart ikke mulig å være både 100 prosent statssekretær og 100 prosent ordfører. Da bør du heller ikke få 200 prosent godtgjøring.

Denne saken sier mest om Geir Inge Sivertsens dømmekraft, sannferdighet og moral.

Dessverre sier saken også mye om Senja kommune. Kommunestyret, og dels rådmannen, må ta sin del av ansvaret for å innvilge godtgjøringer som de må ha visst var urettmessige. Slik belønning av sine egne bidrar til politikerforakt.

Statsminister Erna Solberg har seks dager på seg til å besvare spørsmål fra Ap og SV. Hun bruker nok ikke så lang tid.