Så frisk at jeg kan dø av det!

Hele livet er et risikabelt prosjekt, der skader, sykdom og død lurer rundt hvert hjørne.

Med stigende alder øker risikoen for å pådra meg sykdommer, jeg vet jo det. Men hvordan har jeg tenkt til å forholde meg til egen fremtidig sykdom og død? Mulighetene for å lete etter og forebygge sykdom er i hvert fall uendelige!

Jeg har nå tilbud om screening for underlivskreft og brystkreft, måling av øyetrykk, blodtrykk, blodsukker og kolesterol, regelmessig undersøkelse av føflekker, som jeg stadig får flere av, og årlig tannhelsesjekk. Etter hvert får jeg også tilbud om screening for tarmkreft.

Det blir mange legetimer per år, og jeg lurer på om jeg får fri fra jobben til alle disse undersøkelsene? Er det arbeidsgiver som betaler, og er dette samfunnsnyttig bruk av mine og helsevesenets ressurser, når jeg faktisk er helt frisk og arbeidsfør?

Det som er verre, er hva disse undersøkelsene gjør med meg. For selv om jeg føler meg frisk, kan jeg jo ikke være helt sikker på at jeg ikke feiler noe, eller har en økt risiko for alvorlig sykdom.

Bare tanken på å få skvist brystene mine inn i en maskin, for deretter å bli gransket med lupe på jakt etter kreft, gjør meg urolig. Hva om de finner noe, eventuelt et usikkert funn som krever flere og enda mer ubehagelige og risikofylte undersøkelser – vil jeg ikke da bli svært bekymret? En bekymring som vil være helt unødvendig, om det til sist blir avkreftet å være noe alvorlig. Og det er jo det mest sannsynlige, så lenge jeg ikke har noen symptomer.

Vi vet at ved å undersøke mange friske mennesker på jakt etter sjelden sykdom, vil mange oppleve å få usikre resultater. Disse usikre resultatene vil kreve mer utredning og påføre friske mennesker unødvendig angst og sykdomsfølelse, og risiko for skader. I ytterste konsekvens har flere kvinner fått fjernet livmortappen og bryster som i ettertid har vist seg å være friske.

Og hvis de ikke fant noe på helsesjekken, kan jeg da være helt sikker på at jeg ikke har en ulmende alvorlig sykdom som ikke ble oppdaget? Og kan bekymring i seg selv øke risikoen for utvikling av sykdom?

Screening er en undersøkelsesmetode der man undersøker friske mennesker for å oppdage alvorlig sykdom før den gir personen symptomer. Når vi behandler sykdom i tidlig stadium, vil sannsynligheten for å bli frisk, øke.

Utfordringen med screening er at ved tidlig stadium av sykdom kan vi ikke skille mellom hvem som vil bli alvorlig syk, og hvem som ville blitt frisk av seg selv. Derfor behandler vi alle, for sikkerhets skyld, og overlevelsen øker, blant annet fordi mange ville blitt friske uansett. Vi overbehandler altså mange friske for å redde noen av de syke.

Det samme gjelder risiko for sykdom. Høyt blodtrykk og høyt kolesterol er ikke sykdom i seg selv, men faktorer som øker risikoen for å utvikle hjerneslag og hjerteinfarkt. Mange av oss har slike høye verdier, men kun noen vil utvikle et hjerneslag eller hjerteinfarkt. Problemet er at vi vet ikke hvem. Derfor behandles hundretusener av nordmenn med medisiner mot høyt blodtrykk og høyt kolesterol forebyggende, for sikkerhets skyld.

Mange plages med daglige ubehagelige bivirkninger av medisiner mot sykdommer de uansett aldri vil få. Dette er altså et sjansespill hver enkelt må ta stilling til.

Tilbake til min situasjon. Hele kroppen min kan regelmessig resten av livet undersøkes for å oppdage tidlig stadium av sykdom jeg ikke vet jeg har, og risikofaktorer for fremtidige sykdommer jeg sannsynligvis aldri vil få.

Vil jeg utsette meg for undersøkelser jeg vil grue meg til og bekymre meg for resultatet av, og risikere overbehandling av tilstander jeg aldri ville blitt syk av?

Og hva om jeg ikke gjør det, men blir syk og risikerer å dø av noe alvorlig fordi det ikke ble oppdaget før? Vil jeg ikke da angre på at jeg ikke tok imot tilbudet om undersøkelse tidligere?

Vi mennesker forholder oss ulikt til helse, sykdom og risiko. Noen liker å kaste seg ut i ekstremsport, mens de pliktoppfyllende stiller på alle screeninger de tilbys. Andre bruker hjelm i enhver anledning, mens de fortsatt røyker daglig.

Vi mennesker er ikke alltid så konsekvente. Hele livet er et risikabelt prosjekt, der skader, sykdom og død lurer rundt hvert hjørne. Så tenk litt over hva du er klar for å risikere!