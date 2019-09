Oslo tester fremtidens transportløsninger

Løsningene på miljø- og klima-utfordringene ligger i byene.

Kollektivselskapet Ruter tester nå selvkjørende elektriske busser i Oslo fra Rådhusplassen til Vippetangen. Landets største elbussflåte er under utrulling, og ferjene elektrifiseres. Vi skaper et marked for elektriske anleggsmaskiner på byggeplasser.

Blant gartnerne på gravlundene og hjemmetjenesten i bydelene tar elsykkelen tar over for fossilbiler når de ansatte skal fra A til B. Vi bidrar til å teste og bygge ut nye lademåter, som verdens første trådløse ladepunkt for taxier. For å nevne noe.

Næringslivet går samme vei. Oslo nye «trailersjåfører» frakter varer fra logistikkselskapenes knutepunkter og ut til kunder i byen i store doninger av noen lastesykler. Rørleggerne og snekkerne bytter ut dieselbilen med elektriske varebiler. Her om dagen fikk jeg til og med teste en el-brannbil. Verdens største brannbilprodusenter, østerrikske Rosenbauer, ville komme til Oslo for å teste!

Som kommune kan vi også bruke innkjøpsmakten til vri forbruket i grønnere retning, slik Oslo-byrådet nå for eksempel gjør når vi stiller krav om elbusser eller elektriske gravemaskiner. Derfor har det nå dukket opp elektriske gravemaskiner og elbusser rundt om i byen.

Oslo har også fått Europas største el-busspark, med over 100 elbusser i drift i. Det fremsto som science fiction for kort tid siden, men nå skjer det. Og det gir ikke bare mindre utslipp, men også mindre støy i byen.

Sånt trenger vi mer av. Elektrisk mobilitet og elektriske løsninger er i ferd med å bli en betydelig del av økonomien. Det gir norske bedrifter en mulighet til å være i front og ta en nisje i markedet. Vi trenger å drive fram nettopp slik grønn teknologi og grønne arbeidsplasser.

Jeg vil derfor utfordre Erna Solberg og regjeringen til å stille tilsvarende krav om nullutslipp ved anbud, og til å bidra med mer penger til fylkene. Da tror jeg raskt enda flere ville kunne få byttet til utslippsfrie busser eller anleggsmaskiner, selv om regjeringen så langt knapt har løftet en finger for å bidra til flere elbusser på veiene. Det synes jeg er dumt, for da må vi lokalpolitikere ta hele ansvaret.

I Oslo går vi foran. Internasjonale delegasjoner og journalister valfarter nå til Oslo for å se på all denne elektriske aktiviteten. Én av oppgavene vi har fått som Europeisk miljøhovedstad er nettopp å være en rollemodell og vise fram våre løsninger. Oslo er nemlig liten nok til å være et testlaboratorium for nye løsninger, og stor nok til at de kan oppskaleres til større byer. Og ingenting fenger som det elektriske Oslo. De neste fire årene i byråd skal vi bruke til nettopp til dette: Inspirasjon til handling!

At vi er her vi er i dag, med verdens kanskje mest fremoverlente elektriske mobilitetssatsing, kan vi takke hele byen for. Det har vi fått til fordi både folk og næringsliv omfavner de nye løsningene. Det har vi fått til fordi byen gjennom flere tiår, og på tvers av hele det politiske spektrumet, har hatt ambisiøse politikere i Rådhuset.

Ofte har de vært forut for sin tid. Ta bare T-banen. Allerede på i 1966 rullet den første T-banen fra sentrum og ut til drabantbyene i øst, lenge før byen var stor nok til å trenge det.

I dag er T-banen ryggraden i Oslos stadig større elektriske transportsystem. Men elektrisk mobilitet er faktisk enda eldre. Allerede for 125 år siden fikk Oslo sine først elektriske trikker. Og trikken er fortsatt en viktig brikke i fremtidens byreise.

I 2013 satte Oslo i gang et trikkeprogram som skal doble kapasiteten. Nå, innen 2024, skal 87 nye og topp moderne trikker på plass i byen.

Innen ungene som begynte på skolen nå i høst, blir russ, skal Oslo bli verdens første hovedstad med null utslipp. To tredjedeler av alle utslipp i Oslo kommer fra transport. Måten vi har beveget oss på de siste tiårene har gitt dårlig luft og mye støy. I tillegg er det flere folk og mindre plass i byen. Derfor må vi finne måter å bevege oss smartere på, samtidig som vi opprettholder bevegelsesfriheten vi er blitt vant til. Det er en real utfordring, men det er mulig. Vi har faktisk mange av løsningene, vi må bare ta dem i bruk.

Oslo har i flere tiår planlagt for og investert i ulike mobilitetsløsninger som vi ser resultatene av nå: Aldri før har flere reist med sykkel, elbil eller kollektivtransport i Oslo.

Dette er likevel bare begynnelsen. Vi gjennomfører nå det største kollektivløftet siden T-banen ble bygget etter andre verdenskrig, med nye trikker, flere elbusser, 5-minuttsavganger på T-banen og ny T-banelinje til Fornebu.

Folk flest er opptatt av å komme seg fra A til B – raskt, effektivt, behagelig og når de vil. Oslos mål er å klare å tilby dette, med null utslipp innen 2030. Det er, ifølge klimaforsker Borger Aamaas, «helt ufattelig ekstremt ambisiøst», men samtidig «helt nødvendig».

Globalt står byene for 70 prosent av verdens klimagassutslipp. To tredeler av Europas befolkning bor i byer. Løsningene på miljø- og klimautfordringene ligger derfor i byene.

Mitt mål er at Oslo skal være i front, vise at endring er mulig og inspirere andre. Vi skal være byen hvor nullutslippsløsningene i transportsektoren utvikles og testes. Gate for gate. Nabolag for nabolag. By for by. Land for land. Slik kan vi bidra til å endre verden! ​