Riktig å sette grenser

For få dager siden kom det som var en ventet nyhet: Nye tall bekrefter at det udokumenterte fraværet faller blant elevene på videregående skole.

Annet var egentlig ikke å vente, etter at Kunnskapsdepartementet fra i fjor høst innførte det flere har ment er en streng fraværsgrense. Elevene kan ikke ha mer enn 10 prosent udokumentert fravær, for å få karakter. Nye tall fra Utdanningsdirektoratet viser at den typiske elev har 40 prosent mindre dagfravær nå, enn før reglene ble innført. Fraværet har gått mest ned på yrkesfag.

Samtidig viser andre statistikker at færre elever stryker, og litt færre faller fra. Det er for tidlig å slå fast hvilken faktor som påvirker mest, men det er utvilsomt at det nå er et mer positivt bilde som tegnes på videregående, enn for kort tid siden.

At elevene må dokumentere fraværet har også ført til at det har blitt flere besøk på legekontorene. I aldersgruppa økte besøket med 30 prosent, ifølge forsking publisert i Tidsskrift for Den norske legeforening. Ungdom på videregående har også fått mer reseptbelagt medisin.

En fraværsgrense gjør ikke at elever som er utilpasse i skolesystemet, får det bedre. Det er viktig å huske på at lavest mulig fravær i seg selv ikke er målet. Samtidig er det liten tvil om at de forskjellene vi ser på så kort tid, også viser at det å fortsette som før ikke var noen god løsning.

KS mente i høringsrunden i fjor at regelen som regjeringen ville innføre, var så streng at den ville gi urimelige konsekvenser. Nestleder i fylkesrådet i Hedmark og tidligere Årets kommuneprofil Aasa Gjestvang mener regelen viser seg stort sett å virke. Overfor Hamar Arbeiderblad er hun imidlertid bekymret over at flere elever ikke får karakter.

Dette er viktige aspekter som ikke må glemmes i gleden over at fraværet går ned. Nå gjelder det å bidra til at færre havner på feil side av fraværsgrensa slik at de ikke får karakter. Selv om en fraværsgrense også kan ha negative sider, tyder effektene så langt på at ulempene er mindre enn fordelene.