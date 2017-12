God jul med gode profiler!

Vanylven-rådmann Andreas Chr. Nørve er stemt fram til Årets kommuneprofil. Han ser at digital transformasjon gir betydelige muligheter, og evner å ivareta viktige interesser for lokaldemokratiet gjennom å fornye – blant annet med nye varslingsrutiner.

Det er interessant hvordan han setter hårete mål og evner å nå dem, i samarbeid med lokalpolitikerne. Her er det fiber til alle som gjelder. Og rabatt til dem som betaler fakturaer på nett i stedet for å legge gebyr på papirfaktura. Dette er gode tanker som får oss til å forstå at det skal være givende å samarbeide med Nørve.

Det siste han har sørget for, er en robot som på permanent basis skal svare på spørsmål fra innbyggerne. Samtidig ser Nørve tydeligvis verdien av inkluderende arbeidsliv. Dette er en framtidsrettet kombinasjon.

Årets unge leder satser også friskt. Kjøkkensjef Espen Sætha ved Sundheim bo og treningssenter på Vinstra ivrer for lokal mat samtidig som han byr på nye smaker, og snakker med beboerne om hva de liker. Dette er en verdifull bredde og tilnærming. Et litt annet tankesett er gjerne ei god oppskrift for å skape noe nytt. Nå gjør han seg bemerket med å spre matfilosofien til hele kommunen. Det gir kraftfull stolthet i kommuneadministrasjonen at han lykkes, og at Kommunal Rapports lesere har stemt 30-åringen til topps.

Årets modigste er ifølge Kommunal Rapports lesere varsleren Ragnar Holvik i Grimstad. Han varslet om omfattende regelbrudd og utløste det vi må regne som den største innkjøpsskandalen i kommunal sektor i fjor. Det er dette juryen valgte å legge vekt på i sin nominasjon av ham, at spesialrådgiver Holvik har utvist et spesielt mot ved å varsle om mulige kritikkverdige forhold i egen kommune. Det er krevende å være varsler. Arbeidsgivere bør gjøre sitt ytterste for at kritikkverdige forhold skal komme fram og ryddes opp i.

Kommunal Rapport gratulerer! Her har vi et knippe kommuneansatte som hver på sin måte har utmerket seg spesielt. Det er gledelig å løfte dem fram.