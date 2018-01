Når trusler og trakassering er normalt

Når omfanget stadig er stort, er det naturlig å etterspørre tiltak. Det er ikke oppløftende når hele 56 prosent av ordførerne som svarte i en undersøkelse i Sverige i fjor oppga at de hadde opplevd trusler og trakassering. At en undersøkelse fra Politihøgskolen denne uka viser at 80 prosent av rikspolitikerne i Norge har opplevd trusler, trakassering eller uønsket atferd, er svært alvorlig.

Vi mener KS er nærmest til å finne effektive måter til å håndtere dette på, på kommunalt nivå.

Ikke overraskende viser Kommunal Rapports undersøkelse at lokalpolitikerne i aller størst grad er blitt truet og/eller trakassert gjennom sosiale medier. Samtidig svarer 40 prosent av dem som har møtt slike reaksjoner, at de er blitt utsatt for dette ansikt til ansikt!

Nedsettende kommentarer om kompetanse er den klart vanligste måten lokalt folkevalgte oppgir at de er blitt truet og trakassert på. God folkevalgtopplæring er vesentlig også for å gi dem som aktverdig påtar seg politiske verv innsikt i denne problematikken, og trygghet på at det er riktig å anmelde alle alvorlige hendelser, som trusler om vold og drap – og aldri akseptere oppførsel som truer demokratisk deltakelse.

Dette må kommunesektorens organisasjon ta på alvor. Vi skal ikke tåle utsagn ut over ytringsfrihetens grenser mot dem som har sagt ja til å representere velgerne. Det hjelper ikke at trusler og sjikane er enda mer utbredt andre steder. KS bør raskt finne nye grep her.