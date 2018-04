La folkevalgte få sykelønn som andre

At kommunene skal få refundert full sykelønn fra Nav, vil være en naturlig konsekvens.

Når kreft eller annen sykdom rammer, er det i dag forskjell på lovfestete rettigheter for en ordfører og en rådmann. Mens kommunens administrative toppleder vil få utbetalt sykepenger som andre kommuneansatte i slikt fravær, vil den folkevalgte bli regnet som en frilanser med begrenset rett til sykepenger.

Det er vondt å lese historien om fylkesordføreren som opplevde nettopp dette i ukas papiravis. Å stå i situasjonen må ha vært betydelig tøffere.

Denne saken løste seg med lokalt prinsippvedtak om at heltidspolitikere skal ha samme sosiale rettigheter som ansatte i fylkeskommunen. Folkevalgte som har vervet som sin hovedbeskjeftigelse bør selvsagt ha de samme velferdsgodene som ansatte. I dag har kommunene ingen plikt til å utbetale sykepenger, men kan altså velge å gjøre det.

Det er gledelig at regjeringen i sitt forslag til ny kommunelov styrker lokalpolitikernes rettigheter. Måtte støtten være bred i Stortinget for dette! Men når kommunene pålegges å gi heltidspolitikere full sykelønn, vil det samtidig være rimelig å fastslå i lov at kommunene skal ha full refusjon fra staten – som andre arbeidsgivere. I dag må de kommunene som velger å utbetale sykelønn, ta kostnaden.

I stortingshøringen til uka har KS varslet at sykepenger blir en viktig sak. Det er bra. At kommunene skal få refundert full sykelønn fra Nav, vil være en naturlig konsekvens av regjeringens forslag om å gi folkevalgte med vervet som hovedbeskjeftigelse full godtgjøring under sykefravær.

Å lovfeste de samme rettighetene til permisjoner for folkevalgte som for ansatte i kommunene er også på høy tid. Et tydelig eksempel på at dette vil være riktig, er kommunalminister Monica Mælands opplevelse da hun var byrådsleder i Bergen og ble gravid. Hun fikk beskjed om at det ikke var hjemmel for å ta ut fødselspermisjon, skrev VG i vinter. Hun måtte gå av og planlegge for å bli valgt på nytt, fortalte Mæland. Her trengs endring.

Det er selvsagt en kostnadsside ved å likestille dem som har politiske verv som hovedbeskjeftigelse med andre som jobber for kommunen. Men det kan bli dyrere å droppe fornying her. Å rekruttere og beholde et bredt utvalg lokalpolitikere er avgjørende for lokaldemokratiet.