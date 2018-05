Av og til er utsettelse et gode

Vi mener det nå er hensiktsmessig å bruke noe tid på å utrede bruken av den nye indeksen.

Det har fornuftig nok regjeringen landet på, etter klare meldinger i høringsrunden. Men det betyr ikke at Kommune-Norge står uten utfordringer i valgåret 2019.

Regjeringen gjorde det klart da kommuneproposisjonen ble lagt fram forrige uke at kommuner og fylkeskommuner må forberede seg på trangere tider, mer innovasjon og effektivisering.

Noe strammere økonomi er til å leve med for kommunene. Det samme gjelder forventning om utvikling. Verre framstår for eksempel begrensningene som kommer med barnehagenormen; ikke minst at selvstyret blir innskrenket. Situasjonen blir ikke mindre krevende av at det er uenighet om premissene for finansieringen når kommuneproposisjonen legges fram.

I proposisjonens første kapittel understreker regjeringen hvor viktig det er at kommunene involverer innbyggerne. Involvering er som regel viktig i alle prosesser – også når det gjelder endringer for kommuner, initiert av staten.

Konsultasjonsmøtene mellom KS og regjeringen er en sentral arena. Beregninger blir også diskutert der. Noen ganger må dialog føres i andre kanaler også. Det beste er jo om partene blir enige og i alle fall at det er forståelse for måten de hver for seg velger å regne i ulike saker.

For bemanningsnormen i barnehagene har regjeringen valgt å legge fram beregningen for kommunesektoren samlet. Det er i strid med KS, som mener det er riktig å regne på samme måte her som i skolen, der staten beregner kostnadene for bemanningsnormen for hver enkelt skole. Det er lett å forstå at det blir mye støy rundt finansieringen når dette er situasjonen.

Når regjeringen nå utsetter den nye distriktsindeksen til 2020, har altså KS og kommuner nådd fram med sin tydelige tale i høringsrunden. Med tettere kommunikasjon tidligere i denne saken, kunne kanskje utedningsarbeidet vært godt i gang allerede.

Det kan være flere faglige argumenter for å ta i bruk ny distriktsindeks i inntektssystemet for kommunene, men det hjelper ikke hvis det ikke er skapt forståelse for det.

Vi mener det nå er hensiktsmessig å bruke noe tid på å utrede bruken av den nye indeksen til å fordele penger. Det kan rett og slett være betryggende for kommunene å vite hvordan den vil slå ut på andre distriktstilskudd før det er en realitet. Det er en utfordring som kan takles med litt mer tid.