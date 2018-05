Kultur for ytringsfrihet må dyrkes

Heller ikke kultur for ytringsfrihet kan tas for gitt.

Lektor Simon Malkenes prøvde i vinter å sette søkelys på konsekvenser av fritt skolevalg, som også er en viktig debatt. Men siden han omtalte elever ved forbokstav for NRKs lyttere, fikk han kritikk for manglende anonymisering. Deretter fikk han en såkalt tjenstlig tilrettevisning fra sin rektor. Det valgte Oslos utdanningsdirektør Astrid Søgnen å stå opp for i bystyrets åpne høring om ytringsfrihet i Oslo-skolen forrige uke. Hun har siden uttalt til Dagsavisen at det var viktig for henne å få fram fakta i Malkenes-saken, og at høringer skal bringe fakta i saker.

Det hadde vært klokere av henne å konsentrere innledningen for kommunepolitikerne om visjoner og konkrete tiltak for ytringsfrihet i skolen. En høring om ytringsfrihet i Oslo-skolen burde være en perfekt arena for dette. Det offentlige ordskiftet har vist at opplevelsen av ytringsfrihet ikke er god alle steder. Da bør øverste leder gjøre mer enn å konstatere at hun før ikke har fanget opp saker om manglende ytringskultur, slik Søgnen gjorde i høringen.

Riktignok tok utdanningsdirektøren selvkritikk for at Utdanningsetaten har vært for lite opptatt av kultur for ytringsfrihet:

– Våre ansatte vet nok at de har ytringsfrihet, men vi har vært for lite opptatte av å ha en ytringskultur. Vi har kanskje tatt for mye for gitt, spurte Søgnen.

Dette var refleksjon på sin plass. Å bygge en god kultur krever bevissthet. Heller ikke kultur for ytringsfrihet kan tas for gitt.

Ytringsfrihet er avgjørende i et demokrati. Skolebarna har lært om mennene på Eidsvoll som vedtok Grunnloven, der ytringsfriheten er sentral. Også i hverdagen ønsker vi at den skal være det.

I skolen er det en verdi at nye generasjoner får erfare dette i praksis. Det er bra at byråd Inga Marte Thorkildsen (SV) forventer raske og merkbare endringer. Dette må utdanningsdirektøren følge opp. Det er positivt at hun nå vil ha kultur for ytringsfrihet på agendaen på skolene jevnlig.

Det er et lederansvar å dyrke kultur for ytringsfrihet. Å framelske frie ytringer og applaudere de gode eksemplene på dette vil være et positivt bidrag til en ønsket kultur. Den må også anerkjenne kritiske innlegg.

Alle bør ta et ansvar for aktiv bruk av ytringsfriheten på en god måte. På det viset vil vi i større grad kunne stoppe kritikkverdige forhold. Det vil være til innbyggernes beste.