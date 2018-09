Når hets får folk ut av politikken

Det er uakseptabelt at trusler og trakassering er normalt.

Aftenposten skrev lørdag om at hat og trusler mot politikere på nettet griper inn i både livet og jobben deres. Bakgrunnen er en fersk undersøkelse fra Amnesty International Norge. Her forteller kvinner i alle aldre og fra de fleste partier at de opplever konsentrasjonsvansker, frykt for å gå ut i gatene kvelder og helger, dårlig selvtillit og søvnproblemer, ifølge avisa.

Dette utfyller bildet fra en undersøkelse Kommunal Rapport i desember gjorde blant kommunestyre- og fylkestingspolitikere om opplevelser i denne valgperioden. Ikke overraskende viste denne undersøkelsen at de i aller størst grad er blitt truet og/eller trakassert gjennom sosiale medier.

Det er dessverre mange som er rammet av netthets. Bystyremedlem Aina Stenersen fra Oslo Frp sier til Aftenposten at hun er stolt og glad for at hun fikk en mann dømt etter trusler. Nå medfører nye trusler mot henne skjerpet sikkerhet på Rådhuset. Bystyrerepresentant Annamaria Gutierrez fra Stavanger Venstre forteller om ukentlige hatmeldinger, og at hun derfor aldri uttaler seg om innvandring.

Nestleder Anne Beate Tvinnereim i Senterpartiet sier hun hetses jevnlig med seksualiserte meldinger om utseende, kjønn og intelligens. Søgne-ordfører Astrid Margrethe Hilde fra Ap syns ifølge Aftenposten at hetsen har gjort totalbyrden ved å være politiker for stor. Hun har bestemt seg for å slutte.

Vi må netthetsen til livs. Også en erfaren politiker som statsminister Erna Solberg (H) sier at hets «påvirker litt om du har lyst til å gå inn i de sakene som du vet er triggere».

Det er uakseptabelt at trusler og trakassering er normalt. Om lag 30 prosent av ordførerne og en betydelig andel av lokalpolitikerne sa i Kommunal Rapports undersøkelse at de har opplevd uakseptabel oppførsel som truing og trakassering i denne valgperioden.

Hele 56 prosent av ordførerne som svarte i en undersøkelse i Sverige i fjor oppga at de hadde opplevd trusler og trakassering. Det er naturlig å lete etter tiltak.

I denne situasjonen blir det interessant å se reaksjonene på Justis- og beredskapsdepartementets utredning om å inkludere kjønn, blant annet, i straffelovens paragraf om hatefulle ytringer. Her blir det viktig å svare og argumentere godt for hva vi trenger.