Tynnslitt tillit å takle i Tolga

Vi kan håpe at praksis er bedre i andre kommuner.

Først søndag kveld kom ordføreren endelig med en uforbeholden unnskyldning for «at Tolga kommune har bidratt til å sette brødrene i denne situasjonen». Det var på høy tid.

Samme dag som Fylkesmannen i Hedmark opphevet vergemålet for den siste av brødrene, var det uforståelig at ikke ordføreren evnet å se situasjonen fra brødrene og morens side. De to eldre brødrene fikk opphevet sine vergemål i juni og i februar.

Historien om de tre brødrene fra Tolga er prisverdig kommunejournalistikk signert VG. Nå er det langt på vei rettet opp i at kommunen skal ha meldt inn flere enn det skal være grunnlag for som «psykisk utviklingshemmet» – og fått beregnet overføring fra staten deretter. Hvordan dette kunne skje, og uten at brødrene fikk kjennskap til det, er det uansett behov for å granske. Vi kan håpe at praksis er bedre i andre kommuner. Det er lett å skjønne at det stilles spørsmål ved dette nå.

Det er avgjørende for tilliten til velferdssystemet at folk får vite hvordan det kunne gå så galt at brødrene måtte oppleve denne belastningen. Det bidrar positivt at kommunalministeren raskt etterlyste svar da VG satte saken på dagsordenen. Det er bra at statsministeren har vært tydelig på at det faktisk ikke er slik at folk skal bli fratatt myndighet over eget liv på denne måten.

Tolga kommune har imidlertid en formidabel jobb å gjøre for å bygge tillit og omdømme etter denne saken. Det vil nok bli husket hvor lang tid det gikk før ordføreren endelig ba om unnskyldning.

Det er betimelig når den yngste broren sier det er litt rart om de som tar beslutninger tror mer på ham når han sier noe på TV. Han måtte dessverre på skjermen på NRK før Fylkesmannens reaksjon kom. Er ikke systemet bedre enn dette når en innbygger har saklige innsigelser? Det er naturlig å spørre. Det er lett å se i ettertid at Fylkesmannen ikke bør nedprioritere å møte noen i den yngste brorens situasjon.

Ifølge Helsedirektoratet skal det ikke være mulig, i henhold til regelverket, å registrere noen som psykisk utviklingshemmet, uten at de faktisk er det. Annen praksis er selvsagt beklagelig. Gransking i Tolga er på sin plass.