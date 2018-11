De trosser hets og lavere snittlønn

De fortjener honnør for sitt mot, ork og engasjement.

For eksempel har nominasjonskomiteen i Oslo Høyre innstilt jurist Saida Begum (31) som ordførerkandidat. Hun er partiets fraksjonsleder i kultur- og utdanningskomiteen, har fartstid i bystyret og har vært rådgiver for Høyres justispolitikere på Stortinget. Dersom nominasjonsmøtet den 3. desember vedtar innstillingen, er det første gangen Oslo Høyre velger en ordførerkandidat med flerkulturell bakgrunn, poengterte NTB forleden.

– Ordførerrollen bør tilpasses framtiden, og det er ikke slik at man må være en middelaldrende hvit mann for å være ordfører i Oslo. Selv ikke for Høyre, ble leder av nominasjonskomiteen, Ellen Chr. Christiansen, sitert på. Mangfold må skapes med nominasjonene, som Kommunal Rapport har understreket. Det gjelder for hele Kommune-Norge.

Skattelistene for 2017 viste at kvinnelige ordførere tjente kun 92 prosent av det mannlige kolleger hadde i inntekt. Her gjelder det også å være bevisst på ønsket likestilling, enten det er selve godtgjørelsen for vervet som gir utslag eller forskjeller ellers.

Dessuten krever hets av folkevalgte kvinner med minoritetsbakgrunn tydelige motstemmer. Det er godt at politikere fra det brede politiske lag har uttalt seg klart den senere tid.

Det er uakseptabelt å møte byråd Lan Marie Berg (MDG) og hennes mann og partifelle Eivind Trædal med hets når de kunngjør at de venter sitt første barn. Forkastelig er det også når hovedstadens varaordfører Kamzy Gunaratnam møter hets idet hun blir utnevnt til leder av 17. mai-komiteen.

Slike bilder fra virkeligheten er ingen god reklame for å stille som kandidat til kommunevalget, enten man har erfaring som folkevalgt eller ikke. Det er bra at noen likevel viser at de ikke lar seg skremme. De fortjener honnør for sitt mot, ork og engasjement.

Denne uka er det tillyst sak i Inntrøndelag tingrett mot en mann i 60-årene for å ha kommet med hatefulle ytringer på Facebook mot Aps nestleder Hadia Tajik. Ifølge Trønder-Avisa var det ikke Tajik som anmeldte, men politiet som tok tak i saken. Det er viktig at det skjer.

Vi må aldri akseptere verken hets eller diskriminering. Vi må alltid bidra til at dem som stiller opp som folkevalgte får anerkjennelse for dette. At begge kjønn skal få lik politikergodtgjørelse er like selvsagt.