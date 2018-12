Lan Marie Berg en god kommuneprofil

Hun er et godt eksempel på en folkevalgt som bidrar til endringer som innbyggerne merker.

Hun er kåret til Årets kommuneprofil fordi «hun trosser netthets og står i spissen for byrådets ambisiøse, og til dels omstridte, klimapolitikk – som har gjort Oslo til Europeisk miljøhovedstad 2019.»

Hun er et godt eksempel på en folkevalgt som bidrar til endringer som innbyggerne merker. Som byråd for miljø og samferdsel i Oslo, har hun stått i spissen for å få skjerpet målene i tråd med Parisavtalen, som skal sørge for at verdens land klarer å begrense klimaendringene.

Dette har ikke skjedd uten motbør. Bilfritt sentrum og bompenger vekker følelser. Noen tar det ut i uakseptable ordelag. Det er godt at hets ikke stopper Berg og flere andre kommunepolitikere fra å stille til gjenvalg. Som vi skrev på lederplass i årets første avis, må vi aldri akseptere oppførsel som truer demokratisk deltakelse. En fersk undersøkelse fra Kommunal Rapport viste da at over 30 prosent av ordførerne og en betydelig andel av lokalpolitikerne hadde opplevd uakseptabel oppførsel som trusler og trakassering så langt i denne valgperioden.

Kommunal Rapport lar seg for øvrig ikke stoppe av mottatt oppsigelse etter årets kåring.

Det er særlig gledelig at yngre politikere finner det meningsfullt å delta slik i lokaldemokratiet. Da Kommunal Rapport fylte 30 år i fjor, markerte vi med egen kategori for unge ledere og beslutningstakere i kåringen av Årets kommuneprofil. Nå står Lan Marie Berg (31) fram som klar vinner i konkurranse med alle. Det var sterke kandidater fra nord, sør og vest. Berg har også vist seg som en markant stemme på riksnivå.

Det er et gode for lokaldemokratiet med folkevalgte i alle aldre og med ulik bakgrunn – fordi det gjenspeiler dem politikerne skal representere.

Kriteriene sier at Årets kommuneprofil kan gå til politikere, administrative og faglige ledere i kommuner, fylkeskommuner og kommunale selskaper, som har utmerket seg i løpet av det siste året – og gjerne over flere år. Hun eller han må ha vist lederskap utenom det vanlige. Lederen må ha bidratt spesielt til å utvikle tjenestene, lokaldemokratiet eller lokalsamfunnet.

Lan Marie Nguyen Berg utøver et prisverdig sterkt engasjement gjennom lokalpolitikken og oppnår konkrete resultater. Kommunal Rapport gratulerer og håper kåringen vil gi inspirasjon og nytte til beste for lokaldemokratiet.