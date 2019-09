Vi forventer måtehold av folkevalgte

Godtgjørelsen bør være en nøktern kompensasjon.

Mens det i fjor ble vedtatt at den nye kommunen skulle ha varaordfører i 30 prosent, endte forhandlingene etter kommunevalget med at Sunnfjord nå skal ha varaordfører på heltid. Argumentet er at det trengs politisk kraft når Førde, Jølster, Gaular og Naustdal fra nyttår går sammen til Sunnfjord kommune – med 22.000 innbyggere og 45 kommunestyrerepresentanter, hvorav 12 fra Sp, 11 fra Arbeiderpartiet og 10 fra Høyre, som får ordføreren.

Slik står selvsagt Sunnfjord fritt til å prioritere, selv om det er noe helt annet enn det kommunene som allerede har slått seg sammen har gjort. Nye Sandefjord, Larvik, Holmestrand, Færder og Indre Fosen har alle varaordfører på deltid – og ingen av dem i mer enn 50 prosent, som Kommunal Rapports nettavis meldte fredag.

Det er gode grunner til å tro at de folkevalgte lokalt er best i stand til å vurdere hva som er den riktige løsningen under rådende forhold. Samtidig er det på ingen måte uventet at det vekker oppsikt når folkevalgte får godtgjørelse som er ute av proporsjoner.

Ord som politikerforakt og moralske valg ble raskt tatt i bruk i kommentarfeltene da Kommunal Rapport publiserte saken om at godtgjørelsen som varaordfører skulle være på hele 1,3 millioner kroner for Jenny Følling.

Kritikken var så krass at godtgjørelsen raskt ble nedjustert: Den reelle årlige godtgjørelsen for varaordføreren i Sunnfjord skal være 850.000 kroner. Varaordførers godtgjørelse blir 75 prosent av det fylkesordføreren har, og så er Føllings godtgjørelse på 100.000 kroner som fylkestingsrepresentant trukket fra. Det hjelper.

Det er fornuftig å relatere lokalt folkevalgtes godtgjørelse til etablerte ordninger som for eksempel stortingspolitikernes. Eller som Sunnfjord har valgt; å legge Vestland fylkeskommunes ordning til grunn for godtgjørelsen, slik fellesnemndas leder og påtroppende ordfører Olve Grotle (H) forteller.

Vi kan ikke forvente at noen skal ta ansvaret som kommunepolitiker for knapper og glansbilder, men det er grunn til å være på vakt mot at godtgjørelsen skal bli motivasjonen for å være politiker. Godtgjørelsen bør være en nøktern kompensasjon.