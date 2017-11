Krav på 555 millioner kroner i boet til Renonorden

Mandag ettermiddag holdes første skiftesamling etter at konkursen ble meldt 20. september. Da var det klart at den tidligere ledelsen i selskapet hadde påført selskapet en rekke avfallskontrakter som ville medføre store tap. De siste to månedene har bobestyrer Tom Hugo Ottesen i advokatfirmaet Kvale forsøkt å rydde opp i restene, melder Dagens Næringsliv.

Så langt er det kommet inn krav på 555 millioner kroner til Renonorden AS. I tillegg venter bobestyreren på lønnskrav fra tidligere ansatte på 55 millioner kroner. Saldoen på boets kontoer er drøyt 117 millioner kroner.

– Det ser ut til at de ansatte vil få alle sine krav knyttet til lønn, feriepenger og pensjon dekket. I tillegg vil alle offentlige krav bli dekket. Resten vil bli fordelt på de gjenværende kreditorene, sier Ottesen.

I det børsnoterte konsernet Renonorden ASA er så langt kommet inn krav på 111 millioner kroner.

Ottesen har beskriver prosessen som krevende og komplisert. Foruten avvikling av selskapet i Norge jobbes det også med salg av virksomhetene i Sverige, Finland og Danmark.

