Avbestilte Utøya-minnesmerker kostet 13,8 millioner

Naboene ved Utstranda gikk til sak mot staten over plasseringen av minnesmerket «Memory wound» på Sørbråten, der Dahlberg ville kutte en odde i to. I sommer grep kommunalminister Jan Tore Sanner (H) inn og bestemte at det i stedet skal lages et minnested ved Utøykaia. Også Dahlbergs planlagte minnesmerke i regjeringskvartalet ble stoppet.

Tall fra Koro (Kunst i offentlige rom) viser at minnesmerkene som aldri ble noe av har kostet staten 13,8 millioner kroner, skriver Dagbladet.

Av den totale summen har selskapet Jonas Dahlberg Studio fått 7,8 millioner kroner. Det inkluderer 4,3 millioner kroner som allerede er betalt for arbeide som er utført, 3,4 millioner kroner i erstatning og 80.000 kroner for å dekke advokathonorar.

De øvrige 6 millionene gjelder øvrige kostnader ved prosjektet, inkludert prosjektledelse, honorering av kunstkomité́, utgifter til konkurransen og innkjøp av teknisk kompetanse, ifølge Koro.

