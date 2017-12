Drukner i klager på eiendomsskatt

Kommunal Rapport har sett nærmere på antall klager i kommuner som har gjennomført retaksering i 2017. På klagetoppen er Målselv kommune i Troms.

May Lundvang arbeider på Extra og en dag da hun var på arbeid forsto hun at noen fra kommunen hadde lusket rundt huset. Mannen var hjemme og fortalte at personene ikke spurte om noe, men tok noen mål.