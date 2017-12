Ligger an til nye 1,5 milliarder ekstra i skatteinntekter

Fredag neste uke legger Statistisk sentralbyrå (SSB) fram skattetallene for november. Dette er den siste store skattemåneden i året, og den mest usikre. I november kan nemlig fordelingen av fjorårets skatteinntekter mellom stat, fylke og kommune, bli justert.

Tall som Kommunal Rapport har fått tilgang til, viser at skatteinntektene per november for kommunene ligger 4,4 prosent høyere enn for ett år siden.