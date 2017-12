Tysfjord får 2,4 millioner kroner til tillitsprosjekt

Tidligere er det bevilget 7,4 millioner kroner til oppfølgingsarbeid fram til 2019. Mandag opplyste kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner (H) at kommunen får ytterligere 2,4 millioner kroner til et prosjekt for å bygge tillit mellom den samiske befolkningen og offentlige myndigheter.

Árran lulesamisk senter vil få en sentral rolle i prosjektet.

– Tillit er svært viktig i det videre arbeidet og for at vi skal få til gode tiltak i oppfølgingsplanen. Árran er en viktig aktør lokalt som har gode forutsetninger for å kunne styrke det gjensidige tillitsforholdet mellom den samiske befolkningen og offentlige myndigheter og bidra med viktig overføring av kulturkompetanse, sier Sanner.

(©NTB)