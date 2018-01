Færre unge på sosialhjelp

I 2016 mottok over 25.000 unge under 30 år sosialhjelp fordi de verken var i jobb eller under utdanning. I 2017 var det likevel klare tegn til bedring. Tall fra Nav viser at antallet unge under 30, som mottok sosialhjelp ble redusert med 21,4 prosent i fjor. Det tilsvarer over 5.000 personer, skriver Klassekampen.

Et av de viktigste tiltakene, innført 1. januar 2017, var å pålegge kommunene å tvinge ungdom på sosialhjelp i aktivitet. Ungdom som ikke møter opp på aktivitetene de blir pålegges av Nav, risikerer kutt i sosialhjelpen.

Arbeidsminister Anniken Hauglie (H) forteller at aktivitetsplikten skal evalueres, men går langt i å forskuttere resultatene.

– Alt tyder på at innføringen av aktivitetsplikten har bidratt til å gi ungdommen nye muligheter. Mange ungdommer jeg har møtt, forteller meg at de først så på plikten som en byrde, men at de etter å ha kommet seg i sving, har fått et nytt og bedre liv. Det viser at det å stille krav til de unge i realiteten er omsorg i praksis, sier Hauglie.

Kommunene fikk mulighet til å gi ungdom aktivitetsplikt under de rødgrønne, men bare et fåtall kommuner benyttet seg av muligheten før de ble tvunget til det i fjor.

