Nav: - Trygdekostnader kommer til å skyte til værs

Spriket på 70 milliarder er forskjellen mellom en stor økning i befolkningen og en lav vekst i antall innbyggere, melder NRK.

Konklusjonen i de nye prognosene fra Nav er at Norge trenger mange flere innbyggere som jobber.

– Tyngden av trygdene blir størst hvis veksten i befolkningen blir liten. Da blir det færre som mottar ytelser, men også færre som jobber. Vi kommer relativt dårligst ut med lav vekst i befolkningen, sier seksjonssjef Ole Christian Lien i Nav.

Det er alderspensjonene som blir den største utgiftsposten til Nav framover, mens sykepenger, uføretrygd og arbeidsavklaringspenger ifølge utregningene til Nav vil ligge på et ganske stabilt nivå.

Arbeidsgiverforeningen Spekter – som organiserer statlige virksomheter som Posten, sykehusene og NRK – håper at rapporten gir politikerne «et spark bak» og at de sørger for at de som faktisk kan jobbe mer, gjør det.

Administrerende direktør i Spekter, Anne-Kari Bratten, mener at både sykefraværet og uføregraden må ned. Ungdom må begynne å jobbe tidligere og seniorene må jobbe lenger før de går av med pensjon, sier hun til NRK.

SVs Karin Andersen mener at det ikke er så enkelt.

– Det hjelper ikke å kutte trygden for å få flere i jobb. Arbeidslivet må også gi plass til folk som vil og kan jobbe. Da må fordommer mot folk som sliter bort, sier hun.

