Oslo bryter forskrift - ikke ferdig med regnskapet

Det får Kommunal Rapport opplyst fra byrådet i Oslo torsdag.

Kommunal Rapport har etterspurt regnskap fra alle kommuner, ettersom dette er offentlige dokumenter så snart regnskapsansvarlig i kommunen har avlagt regnskapet til revisjonen. Ifølge forskrift til kommuneloven skal regnskapet avlegges senest 15. februar.

Samme dag er det også frist for å levere regnskap til Statistisk sentralbyrå (SSB). Ifølge byrårets oversikt manglet det torsdag fortsatt regnskap fra 33 kommuner, pluss de 15 bydelene i Oslo. SSB skal publisere de foreløpige Kostra-tallene 15. mars, fortrinnsvis for hele Kommune-Norge.

Mæland kritisk

Kommunalminister Monica Mæland (H) var kritisk til at mange kommuner ikke klarer å følge fristene som følger av kommuneloven, da Kommunal Rapport intervjuet henne om dette til ukeavisa som ble publisert i går, torsdag. Men hun har liten tro på at det vil hjelpe å straffe kommunene som ikke overholder den lovbestemte fristen.

– Jeg tror ikke sanksjoner er svaret her, men å ha en god dialog om viktigheten av å holde fristene, sier statsråden.

Via kommunikasjonsavdelingen for byrådsavdelingen for finans, svarer kommunaldirektør Arild Sundberg slik på spørsmål fra Kommunal Rapport om hvorfor Oslo er tre uker for sene med regnskapet:

Oslo: – Størrelse og kompleksitet

«Som landets største kommune med omlag 53 000 ansatte tilpasser vi oss regelverket. Vi har samtidig en størrelse og kompleksitet som gjør at vi trenger noe mer tid til å sammenstille regnskapene for kommunens 50 virksomheter mellom regnskapsavslutningstidspunktet 31. desember og frem til endelig avgitt kommuneregnskap. Oslo kommune har heller ikke tidligere levert nær 15. februar nettopp på grunn av den store kompleksiteten og omfanget.»

Utenom Oslo er dette kommunene som ikke har levert regnskap til SSB per torsdag 1. mars. Flere av disse kommunene har likevel avlagt regnskap til revisjonen: