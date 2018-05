Kan få 2,4 milliarder fra oppdrett – ingen vet hvem som får hva

2018 tegner til å bli det første året der kommunesektoren får et stort beløp utbetalt fra Havbruksfondet. For tre år siden vedtok Stortinget at kommunesektoren skal få 80 prosent av inntektene fra salg av ny produksjonskapasitet innen lakseoppdrett.

Fiskeridirektoratet administrerer ordningen. Like før jul i fjor utbetalte direktoratet 60 millioner kroner til ulike kommuner og fylkeskommuner.